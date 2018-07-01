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Вандалы орудуют в курских парках

Вчера, 16:41
Вандалы орудуют в курских парках
В Курске по программе «Формирование комфортной городской среды» были благоустроены три общественные территории - скверы по улице Студенческой, проспекту Ленинского комсомола и на Красной площади. Кроме того, выполнена 1-я очередь работ по реконструкции парка имени Дзержинского. Однако радость оказалась недолгой. Очень скоро сотрудники мэрии столкнулись с проблемой варварского отношения курян к преображенным зонам отдыха. Вандалы «похозяйничали» почти во всех зеленых зонах, обойдя вниманием лишь сквер на Красной площади, по периметру окруженный камерами видеонаблюдения. Глядя на происходящее, администрация Курска обращается к горожанам с настоятельной просьбой прекратить варварские набеги на общественные территории.

 

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