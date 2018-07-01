поиск по сайту
 

Половина Курска в четверг останется без воды

Вчера, 16:42
Половина Курска в четверг останется без воды
Курскводоканал сообщил о масштабном отключении холодной воды в четверг, 2 августа.
Из-за производства неотложных ремонтно-профилактических работ с восьми утра до девяти вечера без холодного водоснабжения останется Ж/Д округ, часть Центрального округа от Никитской – Кр.Октябрь – до А. Невского — Сосновской на улицах: Ленина, Радищева, Димитрова, Горького, Володарского, Димитрова, Семеновской, Халтурина с прилегающими, Карла Маркса д. №№ 12, 14-33, 47, 51, Никитской д. №№ 4, 4б, 6, 8 и Ломакина д.№№ 1 и 3.Жителям данных районов рекомендуют запастись водой.
Городские новости

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама