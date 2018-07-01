Половина Курска в четверг останется без воды

Курскводоканал сообщил о масштабном отключении холодной воды в четверг, 2 августа.

Из-за производства неотложных ремонтно-профилактических работ с восьми утра до девяти вечера без холодного водоснабжения останется Ж/Д округ, часть Центрального округа от Никитской – Кр.Октябрь – до А. Невского — Сосновской на улицах: Ленина, Радищева, Димитрова, Горького, Володарского, Димитрова, Семеновской, Халтурина с прилегающими, Карла Маркса д. №№ 12, 14-33, 47, 51, Никитской д. №№ 4, 4б, 6, 8 и Ломакина д.№№ 1 и 3.Жителям данных районов рекомендуют запастись водой.

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