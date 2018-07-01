Курские аграрии собрали миллион тон зерна

На счету аграриев Курской области есть первый миллион тонн зерна. Сегодня с этим достижением их поздравил губернатор. В телеграмме главам районов он отметил, что в текущем году земледельцы области ведут уборку зерновых в чрезвычайно сложных погодных условиях. Несмотря на это, в хозяйствах Суджанского, Кореневского, Беловского, Обоянского, Глушковского районов обмолочено от 30 до 50% зерновых. Средняя урожайность в целом по области составляет 48 центнеров с гектара. Глава региона передал слова благодарности не только руководителям и специалистам хозяйств, но и комбайнерам, водителям, работникам токов - за самоотверженный труд и мастерство в период жатвы.