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Курские аграрии собрали миллион тон зерна

Вчера, 19:46
Курские аграрии собрали миллион тон зерна
На счету аграриев Курской области есть первый миллион тонн зерна. Сегодня с этим достижением их поздравил губернатор. В телеграмме главам районов он отметил, что в текущем году земледельцы области ведут уборку зерновых в чрезвычайно сложных погодных условиях. Несмотря на это, в хозяйствах Суджанского, Кореневского, Беловского, Обоянского, Глушковского районов обмолочено от 30 до 50% зерновых. Средняя урожайность в целом по области составляет 48 центнеров с гектара. Глава региона передал слова благодарности не только руководителям и специалистам хозяйств, но и комбайнерам, водителям, работникам токов - за самоотверженный труд и мастерство в период жатвы.

 

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