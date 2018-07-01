В конце августа в Курской области проведут педсоветы

25 августа в Свиридовском центре состоится областное совещание работников образования . В настоящее время в администрации области подписано распоряжение о проведении августовских совещаний работников образования Курской области и мероприятий, посвященных началу учебного года. 24 августа пройдут дискуссионные площадки по актуальным проблемам развития образования. 25 августа в Свиридовском центре состоится областное совещание работников образования на тему: «Качество региональной системы образования: итоги, перспективы и механизмы роста». Администрациям муниципальных районов и городских округов рекомендовано провести августовские педсоветы 28 и 29 августа. Также руководители органов исполнительной власти области примут участие в совещаниях и мероприятиях, посвященных началу нового учебного года.



