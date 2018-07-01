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Курянин попался на серийной краже перфораторов

Сегодня, 09:10
Курянин попался на серийной краже перфораторов
Сотрудники уголовного розыска Курска задержали подозреваемого в серии краж. На минувших выходных в полицию поступило несколько заявлений от администраторов местных торговых центров. Все они сообщали о воровстве перфораторов. Оперативники установили – во всех кражах фигурирует один и тот же подозреваемый. Похитителем оказался 35-летний курянин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Подозреваемого вскоре задержали. После этого у него удалось обнаружить и изъять краденые перфораторы. Теперь полиция пытается выяснить не только, каким образом в каждом из случаев совершалась кража, но и то, для чего этому человеку понадобилось столько перфораторов.

 

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