Курянин попался на серийной краже перфораторов

Сотрудники уголовного розыска Курска задержали подозреваемого в серии краж. На минувших выходных в полицию поступило несколько заявлений от администраторов местных торговых центров. Все они сообщали о воровстве перфораторов. Оперативники установили – во всех кражах фигурирует один и тот же подозреваемый. Похитителем оказался 35-летний курянин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Подозреваемого вскоре задержали. После этого у него удалось обнаружить и изъять краденые перфораторы. Теперь полиция пытается выяснить не только, каким образом в каждом из случаев совершалась кража, но и то, для чего этому человеку понадобилось столько перфораторов.