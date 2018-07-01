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«Дом Малевича» в Курске закрыли баннером

Сегодня, 09:12
«Дом Малевича» в Курске закрыли баннером
Разрушенный фасад «дома Малевича» в Курске, вокруг которого по сей день не прекращаются споры, прикрыли баннером. О метаморфозах строения в своём Twitter проинформировал курский краевед Юрий Озеров. По какой причине власти города спрятали истинный вид дома, пока остается загадкой. Вместе с тем, по мнению многих историков, в доме №17 известный художник не проживал. Отмечается, в начале XX века на ул. Почтовой была другая нумерация: номеру 17-му, упоминаемому в архивных документах сейчас соответствует 13-й. Кроме того, проживание Казимира Малевича на ул. Почтовой было очень непродолжительным, вопреки уже сформированному представлению о восьми годах постоянного жительства. Ни до, ни после 1905 года в числе квартирантов художник не значится.

 

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