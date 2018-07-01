В программе «Бизнес класс» в Черноземье зарегистрировались почти 10 тысяч человек

Почти 10 тысяч жителей Центрального Черноземья зарегистрировались в бесплатной программе «Бизнес класс» для представителей микро- и малого предпринимательства от Сбербанка и Google. Среди ее участников — как действующие, так и начинающие бизнесмены.



К проекту не так давно подключились несколько областей региона — Воронежская, Липецкая, Белгородская, Тамбовская, Рязанская. Всего же программа «Бизнес класс» реализуется в 46 регионах страны.



- Представители бизнес-сообщества проявляют большой интерес к данному проекту, и мы получаем положительную обратную связь, - подчеркнула заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк, руководитель Корпоративного блока Наталия Ивлева. - Надеемся, что эта программа станет хорошим вкладом в развитие бизнес-компетенций каждого из ее участников.



- Прежде всего, ”Бизнес класс” направлен на получение практических знаний и навыков для грамотного ведения бизнеса, — прокомментировала Светлана Анурова, представитель пресс-службы компании Google Россия. — Мы надеемся, что благодаря ”Бизнес классу” в регионе появится больше представителей малого и микробизнеса, которые в дополнение к своей предпринимательской энергии и жизненному опыту приобретут набор знаний по разным аспектам бизнеса.



Уже более 270 тысяч человек из самых различных регионов России зарегистрированы в «Бизнес классе». И порядка 85% выпускников активно рекомендуют курс своим коллегам. По завершении обучения более половины действующих предпринимателей отмечают существенные улучшения бизнес-показателей.



- Я действующий предприниматель, и мне сложно надолго отлучаться с рабочего места, поэтому онлайн-формат обучения я оценил в первую очередь, — рассказал участник программы «Бизнес класс» из Воронежа Евгений Дроздов. — Регистрация моментальная, само обучение проходит динамично. В коротких видеолекциях опытные бизнес-тренеры и предприниматели делятся только самыми полезными знаниями.



Все желающие могут присоединиться к проекту и пройти обучение, зарегистрировавшись на сайте www.business-class.pro. Курс включает восемь онлайн-модулей и четыре очных мероприятия в формате мастер-классов. В проекте могут участвовать все желающие, кто имеет доступ в интернет и главное – большой интерес к развитию в бизнес-среде.



Напомним, Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка –www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк),www.sberbank.ru.



Напомним, Ларри Пейдж и Сергей Брин основали Google в 1998 году. С тех пор компания выросла, и теперь в ней работает более 50 тысяч человек по всему миру. Она предлагает пользователям доступ ко множеству популярных платформ и сервисов, таких как Поиск, Карты, Gmail, Android, Chrome и YouTube, а также широкие рекламные возможности. В октябре 2015 Google стала дочерней компанией Alphabet. Узнать больше о миссии Alphabet вы можете по ссылке. Сегодня, 09:24 К списку новостей