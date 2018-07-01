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Курские депутаты предлагают снести общежития

Сегодня, 12:41
Курские депутаты предлагают снести общежития
На заседании комитета по градостроительству Курского городского Собрания депутаты пытались решить судьбу общежитий. Они были переданы в муниципальную собственность и носят статус многоквартирных домов. Это было сделано в первую очередь для того, чтобы включить их в программу капительного ремонта, участвовать в которой могут только многоквартирные дома. Большинство строений находится в плачевном состоянии, у некоторых износ более 90%. При этом там по-прежнему проживают люди. Чтобы включить бывшие общежития в программу капремонта, вначале нужно провести их инвентаризацию. Отмечается, стоимость анализа одного дома — от 60 до 70 тысяч рублей. Всего на эти цели потребуется около 10 миллионов рублей. Мнения депутатов в итоге разошлись. Часть из них считает нецелесообразным ремонтировать обветшавшие строения. Ряд народных избранников выступил за переселение жильцов аварийных общежитий, а старые здания предложил снести. Однако возникает вопрос, где взять на это средства. Депутаты намерены продолжить обсуждение вопроса.

 

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