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В курском магазине изъяли контрабандные лодки

Сегодня, 12:43
В курском магазине изъяли контрабандные лодки
Курские таможенники провели рейд по торговым сетям, направленный на выявление запрещенных к ввозу на территорию России товаров. В одном из магазинов города они обнаружили девять лодок из ПВХ, изготовленных на Украине. У продавца не было документов, подтверждающих законность ввоза товаров на территорию Евразийского экономического союза. Лодки не были задекларированы, а таможенные платежи – не уплачены. Предприниматель пояснил, лодки без документов он купил у неизвестного гражданина с Украины, который сам перевез их через границу. По факту нарушений возбуждено административное дело. Курянину грозит штраф в размере до двукратной стоимости товара и, возможно, конфискация.

 

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