Курянку лишат родительских прав за насилие над детьми
Сегодня, 14:19
В Курском районе 28-летнюю мать четверых детей могут лишить родительских прав. Как рассказали в пресс-службе УМВД по региону, женщина нередко употребляла алкоголь и в нетрезвом состоянии избивала своих детей. Это подтвердили показания свидетелей и заключения врачей об имеющихся на теле несовершеннолетних гематомах и шрамах. В ведомстве сообщили, сейчас решается вопрос о лишении женщины родительских прав. На время расследования уголовного дела дети будут жить с папой, а мать ограничат в общении с ними.