Департамент Михаила Сироткина экономит «Газпрому» десятки миллиардов в год
Сегодня, 14:47
Для сокращения издержек компании «Газпром» департамент по управлению корпоративными затратами использует методы, которые контрагенты называют жесткими.
Сокращением и оптимизацией своих расходов «Газпром» начал серьезно заниматься еще в 2009 году, когда председатель правления госмонополии Алексей Миллер предложил возглавить руководителем тендерного комитета сотрудника компании Михаила Сироткина. После этого назначения тендерный комитет стал работать настолько эффективно, что вскоре был наделен новымия полномочиями и преобразован в департамент по управлению корпоративными затратами. Так, благодаря работе этого подразделения ежегодное снижение расходов корпорации составляет многие десятки миллиардов рублей. Естественно, не в ущерб качеству работ и услуг, оказываемых подрядчиками «Газпрома».
Такие высокие результаты достигаются профессиональной и весьма кропотливой работой, проводимой сотрудниками подразделения Сироткина.
Перед тем как заключить тот или иной договор, департамент сравнивает цены на те или иные работы или услуги на рынке, находит минимальные при должном качестве. И именно эта минимальная цена ложится в основу конкурентной закупки «Газпрома». В результате торгов самая низкая рыночная цена еще снижается, и лишь затем становится ценой договора подрядчика с госмонополией.
Департаментом разработаны и другие методы, помогающие найти возможности для сокращения затрат в различных ситуациях. И эти методы, или инструменты, как называют их в подразделении, не всегда нравятся контрагентам.
«Эти инструменты достаточно жесткие, очень неприятные для рынка, отчасти иногда не совсем приятные для наших других подразделений, некоторые из них даже кто-то назвал иезуитскими», - рассказывает Михаил Сироткин.
По словам руководителя департамента, этот «иезуитский» инструмент - сметная комиссия. Это коллегиальный орган, который каждый год весьма детально рассматривает более 500 договоров с подрядными организациями, начиная от закупки канцелярских товаров и заканчивая прокладкой магистральных трубопроводов.
А чтобы разобраться во всех тонкостях этих разнообразных закупок, у сметной комиссии есть группа приглашаемых экспертов по всем видам деятельности. И эти профессионалы дают свое компетентное заключение.
«Еще раз хочу подчеркнуть, у нас компетенции накоплено во всех видах деятельности, которые ведет «Газпром», - говорит Сироткин.
Сметная комиссия рассматривает случаи неконкурентных закупок, когда на ту или иную закупку корпорации претендует один контрагент. По результатам своей работы комиссия объявляет минимальную цену, по которой контрагент может заключить с корпорацией контракт. Если потенциального поставщика цена не устраивает, он перестает быть единственным поставщиком, поскольку эту закупку «Газпром» выставляет на открытом рынке по объявленной минимальной цене. При этом несостоявшийся контрагент тоже может принять участие в конкурсе.
«Это достаточно жесткий механизм», - говорит Сироткин.