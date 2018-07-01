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На реке Псёл в Курской области массово гибнет рыба

Сегодня, 15:14
На реке Псёл в Курской области массово гибнет рыба
Неделю назад на реке Псёл в Обоянском районе  началась массовая гибель рыбы. За прошедшие выходные ситуация ухудшилась. У берегов реки находят 3-4-х килограммовых рыб. Как сообщили работники заповедника, в последние два дня там стоит резкий запах. По словам местных жителей, теперь проблема распространяется ещё и на соседний Беловский район – по реке вниз по течению. Одна из предположительных причин - сильные дожди, из-за которых уровень воды в реке поднялся и появилась возможность перелива туда болотных вод, из-за чего в водоеме в десять раз упала концентрация кислорода. В Росприроднадзоре по Курской области отметили: в настоящее время специалисты проводят необходимые исследования, чтобы установить причины произошедшего.

 

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