Сегодня в Курске горела гостиница «Центральная»

Сегодня утром в Курске загорелась гостиница «Центральная». Сообщение о возгорании поступило в службу спасения «112» в 9 часов 15 минут. На место ЧП незамедлительно по повышенному рангу вызова «№3» (объект с массовым пребыванием людей) отправились пожарные расчёты. Огнеборцы прибыли на место спустя всего две минуты. В этот момент на 4-м этаже гостиницы наблюдалось небольшое задымление, а люди уже самостоятельно эвакуировались из здания. Однако при проведении разведки звеньями газодымозащитников, оказалось, что на 4 этаже остаются пять сотрудников гостиницы, их спасатели эвакуировали. Причиной задымления стало короткое замыкание в электросчётчике. Последующего горения не было. Пострадавших также нет. Всего же для ликвидации последствий было задействовано 10 единиц пожарной техники и 28 человек личного состава, а также аварийно-спасательное формирование Курска.