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ПОВЕТКИН ОТВЕТИЛ ДЖОШУА, КОТОРЫЙ ОБЕЩАЛ ЕГО "ПЕРЕШАГНУТЬ"

Сегодня, 16:40
ПОВЕТКИН ОТВЕТИЛ ДЖОШУА, КОТОРЫЙ ОБЕЩАЛ ЕГО
Обязательный претендент на титул чемпиона WBA Александр Поветкин сказал, что его не удивили слова его ближайшего соперника британца Энтони Джошуа. Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, IBO и WBO сказал, что не считает россиянина сильным оппонентом, а также добавил, что "перешагнёт" его.
– За свою карьеру я часто сталкивался с подобными высказываниями до поединка со мной, – цитирует "Р-Спорт" Поветкина. – Я бы не торопился на месте Джошуа.
Бой между Джошуа и Поветкиным состоится 22 сентября в Лондоне на стадионе "Уэмбли". На счету британца 21 победа (из них 20 нокаутом) и ни одного поражения. В активе россиянина 34 победы (из которых 24 нокаутом) и одно поражение.

 

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