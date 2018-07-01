ПОВЕТКИН ОТВЕТИЛ ДЖОШУА, КОТОРЫЙ ОБЕЩАЛ ЕГО "ПЕРЕШАГНУТЬ"

Обязательный претендент на титул чемпиона WBA Александр Поветкин сказал, что его не удивили слова его ближайшего соперника британца Энтони Джошуа. Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, IBO и WBO сказал, что не считает россиянина сильным оппонентом, а также добавил, что "перешагнёт" его.

– За свою карьеру я часто сталкивался с подобными высказываниями до поединка со мной, – цитирует "Р-Спорт" Поветкина. – Я бы не торопился на месте Джошуа.

Бой между Джошуа и Поветкиным состоится 22 сентября в Лондоне на стадионе "Уэмбли". На счету британца 21 победа (из них 20 нокаутом) и ни одного поражения. В активе россиянина 34 победы (из которых 24 нокаутом) и одно поражение.