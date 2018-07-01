В Курской области из-за жары объявили «жёлтый» уровень пожарной опасности
Сегодня, 18:15
В Курской области объявлен «жёлтый» уровень пожарной опасности. Это связано с установившейся в регионе сухой и жаркой погодой. На всей территории нашей области прогнозируется 3 класс пожарной опасности. А это значит, что сейчас значительно увеличились риски возгораний на приусадебных участках, в лесах и на лугах по причине человеческой халатности и неосторожного обращения с огнём, - отмечают в региональном МЧС. Особый противопожарный режим спасатели пока не вводят, но контроль за лесопожарной обстановкой усилен. Ежедневно в городах и районах Курской области его осуществляют более 350 оперативных групп общей численностью порядка 1000 человек. В зоне особого внимания традиционно «группы риска» - люди, которые чаще всего становятся виновниками и жертвами бытовых пожаров и возгораний. Ежедневно сотрудники госпожнадзора и муниципальных образований совершают около 5000 подворовых обходов, в ходе которых противопожарный инструктаж проходят порядка 6000 человек.