Поклонников джаза приглашают на концерты в Курске и Белгороде

Леонид Винцкевич и Генеральный спонсор XXIII международного фестиваля «Джазовая провинция» компания «АКВАДЕЛИС» приглашает поклонников джазовой музыки на концерты фестиваля.

6 сентября в 19:00 курян ждут в концертном зале «Свиридовский» курской филармония-2 Курск, что на ул. Сонина, 4.

Днём ранее, 5 сентября в 19:00 концерт пройдёт в Белгороде, в филармонии.

Для любителей джаза выступят квинтет Игоря Бутмана, Леонид Винцкевич и другие музыканты.