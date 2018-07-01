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Поклонников джаза приглашают на концерты в Курске и Белгороде

Сегодня, 20:01
Поклонников джаза приглашают на концерты в Курске и Белгороде
Леонид Винцкевич и Генеральный спонсор XXIII международного фестиваля «Джазовая провинция» компания «АКВАДЕЛИС» приглашает поклонников джазовой музыки на концерты фестиваля. 
6 сентября в 19:00 курян ждут в концертном зале «Свиридовский» курской филармония-2 Курск, что на ул. Сонина, 4. 
Днём ранее, 5 сентября в 19:00 концерт пройдёт в Белгороде, в филармонии. 
Для любителей джаза выступят квинтет Игоря Бутмана, Леонид Винцкевич и другие музыканты.

 

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