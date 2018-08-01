Курские магазины штрафуют за нарушения при торговле сигаретами
Сегодня, 07:41
В Курской области оштрафовали 27 продавцов за нарушения при реализации табачной продукции. Общая сумма штрафов внушительна – 140 900 рублей. Проверку торговых точек провело региональное Управление Роспотребнадзора. Из 27 проверенных магазинов в 24 нашли нарушения. Среди основных нарушений – торговля сигаретами поштучно, продажа табачной продукции по цене выше максимальной и без маркировки акцизными марками. По результатам проверок возбудили 31 дело об административном правонарушении. Реализацию 18 партий импортной табачной продукции и вовсе приостановили. По решению суда конфисковано 373 пачки табачной продукции на сумму 17290 рублей.