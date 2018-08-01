В Курске становится больше иностранных студентов

Курск всё больше привлекает иностранных студентов. Так выпускниками КГМУ в этом году стали 192 студента из 16 стран мира. Также более 25 лет обучением иностранных граждан занимается Юго-Западный Госуниверситет. Сегодня в вузе учатся около 700 иностранных студентов из 59 государств. Иностранцы могут проходить довузовскую подготовку, а также учиться по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Первым этапом образования для иностранца в России является подготовительный факультет, рассказали в пресс-службе ЮЗГУ. В этом учебном году на подфаке ЮЗГУ прошли обучение около 200 иностранных студентов – это рекорд вуза. После подготовительного факультета студент может выбирать любой вуз страны.