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18-летний курянин домогался своей маленькой сестры

Сегодня, 08:31
18-летний курянин домогался своей маленькой сестры
18-летнего курянина обвиняют  в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 3-летней двоюродной сестры. Происшествие случилось 13 июня. Мать ребёнка ненадолго отлучилась, оставив дочку под присмотром своего племянника. Вернувшись домой, женщина, обнаружила следы преступления. Молодой человек сразу признался. Мать девочки вызвала врача, в присутствии которого парень всё подтвердил. Преступника сразу же задержали, он уже полностью признал вину, - отметили в СК. 21 июня ему предъявили обвинение, пока он находится под домашним арестом. Уже проведены ряд экспертиз: судебно-медицинская, биологические, амбулаторная психиатрическая  и допрошены свидетели. Назначена стационарная психиатрическая судебная экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается. Следователи просят курян, которые могут обладать какой-либо информацией о происшествии, сообщить об этом по телефонам 8 (4712)-70-36-73, 70-29-87. Добавим, с начала этого года в Курской области 49 детей подверглись сексуальному насилию. Эти случаи выявили полицейские. Как правило, такие истории не придаются огласке в СМИ по этическим причинам. Отдельные случаи и вовсе ужасают. Так, весной в Курском районе арестовали глухонемого мужчину, отца восьми детей, который на протяжении длительного времени насиловал своих старший детей. После этого несовершеннолетних изъяли из семьи. Полиция просит курян не оставаться безучастными к подобным случаям и незамедлительно сообщать о них по телефону 02 (с мобильного 102).

 

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