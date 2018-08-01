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Курских дачников хотят подключить к импортозамещению

Сегодня, 09:13
Курских дачников хотят подключить к импортозамещению
«Единая Россия» и федеральный проект «Народный контроль» выступили с инициативой подключить дачников к процессу импортозамещения.  В ближайшие дня они проведут заседание круглого стола с участниками садоводческих, огороднических, СНТ и дачных кооперативов. Планируется разработать меры поддержки развития дачных кооперативов по увеличению производства и импортозамещению продовольствия. По итогам круглого стола будет сформирована мониторинговая группа по садоводству, огородничеству и дачному хозяйству.

 

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