Курских дачников хотят подключить к импортозамещению
Сегодня, 09:13
«Единая Россия» и федеральный проект «Народный контроль» выступили с инициативой подключить дачников к процессу импортозамещения. В ближайшие дня они проведут заседание круглого стола с участниками садоводческих, огороднических, СНТ и дачных кооперативов. Планируется разработать меры поддержки развития дачных кооперативов по увеличению производства и импортозамещению продовольствия. По итогам круглого стола будет сформирована мониторинговая группа по садоводству, огородничеству и дачному хозяйству.