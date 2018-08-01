В Курске реконструируют очистные сооружения

Губернатор Курской области Александр Михайлов обсудил с главой Минстроя Владимиром Якушевым реализацию в регионе программ в рамках федерального проекта «Ипотека и арендное жилье». В частности, они рассмотрели вопрос реконструкции системы биологической очистки на городских очистных сооружениях областного центра и возможность включения объекта в Федеральную адресную инвестиционную программу на следующий год. Отмечается, рост объемов ввода жилья в Курской области в первой половине этого года вырос более чем на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также в регионе возрос общий объем ипотечного жилищного кредитования. При этом уровень ставок по рублевым ипотечным кредитам снизился до 9,5%. Политики подчеркивают: Курская область — один из регионов, где отсутствуют «проблемные объекты» долевого строительства.