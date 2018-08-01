поиск по сайту
 

В Курске реконструируют очистные сооружения

Сегодня, 09:38
В Курске реконструируют очистные сооружения
Губернатор Курской области Александр Михайлов обсудил с главой Минстроя Владимиром Якушевым реализацию в регионе программ в рамках федерального проекта «Ипотека и арендное жилье». В частности, они рассмотрели вопрос реконструкции системы биологической очистки на городских очистных сооружениях областного центра и возможность включения объекта в Федеральную адресную инвестиционную программу на следующий год. Отмечается, рост объемов ввода жилья в Курской области в первой половине этого года вырос более чем на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также в регионе возрос общий объем ипотечного жилищного кредитования. При этом уровень ставок по рублевым ипотечным кредитам снизился до 9,5%. Политики подчеркивают: Курская область — один из регионов, где отсутствуют «проблемные объекты» долевого строительства.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама