В Курском регионе подвели итоги ЕГЭ

Председатель Курского комитета образования и науки Екатерина Харченко рассказала об итогах единого госэкзамена. Выпускники этого года показали себя достойно – одиннадцатиклассников, не справившихся с ЕГЭ, оказалось очень мало, в частности, обязательные испытания по русскому языку успешно прошли 99,8% учеников – больше, чем в прошлом году. Сложную профильную математику удалось сдать почти 94% - этот показатель также выше, чем в 2017-ом. Самым востребованной дисциплиной «по выбору» стало обществознание – ЕГЭ по этому предмету писали более 58% выпускников. На втором месте физика, за ней следует история. 26 участников ЕГЭ получили максимальный балл, две из них – сразу по двум дисциплинам. Не обошлось и без печальных происшествий. 46 выпускников уличили в использовании мобильных телефонов или шпаргалок: 10 человек были удалены с пунктов сдачи ЕГЭ еще во время экзаменов, результаты остальных 36-ти аннулировали позднее.