В первом полугодии Курскэнерго отремонтировало порядка 1400 км воздушных ЛЭП

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы за шесть месяцев 2018 года. Энергетики выполнили ремонт оборудования на восьми крупных подстанциях, из которых наиболее значимые - питающие районные центры и категорийные объекты подстанции 110/35/10 «Щигры», «Уютное»,110/10 кВ «Прибор», 35/10 кВ «Водохранилище». Специалисты Курскэнерго отремонтировали 35 выключателей 110-35 кВ, маслоприемные устройства трансформаторов на четырех подстанциях 110/35/10, 229 трансформаторных подстанций. В рассматриваемый период бригады Курскэнерго выполнили ремонт свыше 1400 км воздушных ЛЭП 0,4-110 кВ. С целью снижения риска технологических нарушений, вызванных падением деревьев на провода, от древесно-кустарниковой растительности расчищены 422,7 га просек ВЛ. Согласно плану, в текущем году Курскэнерго выполнит ремонт оборудования на 23 подстанциях 35 – 110 кВ, отремонтирует 421 трансформаторную подстанцию и свыше 2 тысяч километров воздушных линий электропередачи, будут расчищены от древесно-кустарниковой растительности 773 га просек ВЛ. В общей сложности на выполнение ремонтной программы Курскэнерго 2018 года будет направлено около 350 млн рублей.