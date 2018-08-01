Около семи с половиной тысяч работников МРСК Центра прошли профессиональное обучение в первом полугодии

В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги профессиональной подготовки персонала за первое полугодие 2018 года. Новые знания и навыки в рамках различных форм обучения получили 7408 работников предприятия. Порядка 94% от общего количества обученных – представители производственных специальностей. В числе получивших новые знания были и представители административно-управленческих специальностей (449), в том числе руководители разных уровней(197), а также 22 работника, относящихся к вспомогательному персоналу (22). 25 работников Общества получили высшее и среднее профессиональное образование. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в корпоративных учебных центрах прошло 1675 работников, 2665 энергетиков окончили различные курсы повышения квалификации. Чтобы непрерывно совершенствовать знания и навыки сотрудников, компания регулярно запускает новые обучающие проекты. Так, с 24 апреля стартовало дистанционное обучение работников из числа кадрового резерва на должности «Начальник РЭС», «Заместитель директора филиала по реализации и развитию услуг», «Заместитель директора филиала – главный инженер» и «Заместитель главного инженера филиала». Обучение рассчитано на 3 квартала и включает в себя дистанционное самостоятельное изучение участниками обучения материалов обучающих блоков на корпоративном портале Общества, ежеквартальное тестирование по итогам изученного материала и участие в очных тренингах по повышению управленческих навыков, проводимых на базе корпоративных учебных центров. При положительном прохождении полного курса и отсутствии нарушений плана обучения, каждый участник получит сертификат о прохождении курса обучения кадрового резерва по соответствующей целевой должности. Концепция профессиональной подготовки персонала МРСК Центра предполагает непрерывное обучение всех категорий специалистов. Результатом такого подхода является, в частности, рост числа сотрудников, имеющих высшее образование. В настоящее время в компании трудятся 12145 специалистов с высшим образованием. 1059 работников имеют два и более диплома об окончании вуза, 39 являются кандидатами наук, 2 - докторами наук.