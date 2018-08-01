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В Курске стартовал буккроссинг для школьников

Вчера, 16:31
В Курске стартовал буккроссинг для школьников
"Прочитал – принеси, не читал – забери", - таков лозунг акции по обмену учебной литературой среди школьников и студентов «Книговорот-2018», которая стартовала  сегодня в 15.00 в «МегаГРИННе» при поддержке администрации города и «Централизованной системы библиотек Курска». Цель проекта – помочь школьникам и студентам без затрат приобрести необходимую литературу к новому учебному году. Принять участие в проекте может каждый: для этого надо принести из дома книги, учебники, атласы, пособия школьной или институтской программы, которые вам не нужны, но могут понадобиться другим. Книги можно не только обменивать, но и просто дарить. Полки для книг будут расположены на четвертом этаже комплекса «МегаГРИНН», напротив фонтана. Акция продлится до 31 августа.

 

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