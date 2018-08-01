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Завтра Курск посетит доверенное лицо президента

Вчера, 16:32
Завтра Курск посетит доверенное лицо президента
Завтра, 2 августа,  в Курск приедет Председатель Центрального штаба общественного движения «Волонтёры Победы», член Общественной палаты РФ, доверенное лицо Президента РФ Владимира Путина Ольга Амельченкова. В 9:30 в Доме Советов Ольга Николаевна примет участие в рабочей встрече по подготовке и организации волонтёрского сопровождения праздничных мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Курской битве. В этот же день в 11.00 в детском центре «Орлёнок» пройдёт её встреча с активистами центра «Гайдаровец» и представителями Российского движения школьников. 
В 18.20 в областном Дворце молодёжи - встреча с активом курских Волонтёров Победы.  

 

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