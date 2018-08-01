Завтра Курск посетит доверенное лицо президента

Завтра, 2 августа, в Курск приедет Председатель Центрального штаба общественного движения «Волонтёры Победы», член Общественной палаты РФ, доверенное лицо Президента РФ Владимира Путина Ольга Амельченкова. В 9:30 в Доме Советов Ольга Николаевна примет участие в рабочей встрече по подготовке и организации волонтёрского сопровождения праздничных мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Курской битве. В этот же день в 11.00 в детском центре «Орлёнок» пройдёт её встреча с активистами центра «Гайдаровец» и представителями Российского движения школьников.

В 18.20 в областном Дворце молодёжи - встреча с активом курских Волонтёров Победы.



