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Курян приглашают на «Танцующий город»

Вчера, 16:33
Курян приглашают на «Танцующий город»
Сегодня в Курске пройдет очередной музыкальный вечер-концерт в рамках проекта  «Танцующий город». Он будет необычным, так как посвящен 100-летию УМВД России по Курской области. Стартует вечер традиционно в 18.00. В рамках мероприятия запланированы выставки фоторабот об истории и деятельности правоохранительных органов и работ участников конкурса детского творчества «Полиция глазами детей». Для детей состоятся конкурс рисунков на асфальте «Детское признание», будет работать аниматор праздничного агентства «Крокодил». Самых активных ждут викторины и призы. Завершится вечер праздничным концертом с участием сотрудников полиции.

 

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