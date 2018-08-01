Курян приглашают на «Танцующий город»

Сегодня в Курске пройдет очередной музыкальный вечер-концерт в рамках проекта «Танцующий город». Он будет необычным, так как посвящен 100-летию УМВД России по Курской области. Стартует вечер традиционно в 18.00. В рамках мероприятия запланированы выставки фоторабот об истории и деятельности правоохранительных органов и работ участников конкурса детского творчества «Полиция глазами детей». Для детей состоятся конкурс рисунков на асфальте «Детское признание», будет работать аниматор праздничного агентства «Крокодил». Самых активных ждут викторины и призы. Завершится вечер праздничным концертом с участием сотрудников полиции.