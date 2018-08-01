В день ВДВ в Курске частично ограничат движение

Завтра, 2 августа, будет отмечаться День ВДВ. В Курске по этому поводу традиционно состоится шествие десантников. Оно начнется в 10:20 от парка имени Дзержинского. - Участники шествия пройдут по улице Дзержинского до Пролетарского сквера, где в 11:00 начнется митинг с возложением венков и цветов к памятнику курянам, погибшим в Афганистане, - уточняют в мэрии областного центра.

По этому поводу движение транспорта по правой стороне улицы Дзержинского будет приостановлено. Праздник продолжится вечером. Еще одно массовое мероприятие состоится в 16:00 на площади перед Дворцом молодёжи в Сеймском округе Курска. Там состоится концерт военно-патриотической песни «Никто, кроме нас». На время проведения мероприятия движение транспорта через площадь перед Дворцом молодёжи также приостановят.