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В день ВДВ в Курске частично ограничат движение

Вчера, 16:34
В день ВДВ в Курске частично ограничат движение
Завтра, 2 августа, будет отмечаться День ВДВ. В Курске по этому поводу традиционно состоится шествие десантников. Оно начнется в 10:20 от парка имени Дзержинского. - Участники шествия пройдут по улице Дзержинского до Пролетарского сквера, где в 11:00 начнется митинг с возложением венков и цветов к памятнику курянам, погибшим в Афганистане, - уточняют в мэрии областного центра.
По этому поводу движение транспорта по правой стороне улицы Дзержинского будет приостановлено. Праздник продолжится вечером. Еще одно массовое мероприятие состоится в 16:00 на площади перед Дворцом молодёжи в Сеймском округе Курска. Там состоится концерт военно-патриотической песни «Никто, кроме нас». На время проведения мероприятия движение транспорта через площадь перед Дворцом молодёжи также приостановят.

 

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