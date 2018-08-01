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В Курске злостный алиментщик задолжал дочери более двухсот тысяч рублей

Вчера, 16:35
В Курске злостный алиментщик задолжал дочери более двухсот тысяч рублей
В результате накопился долг 238 тысяч рублей. И неизвестно, дошла бы эта сумма до несовершеннолетнего адресата, если бы мужчине не ограничили права на выезд за пределы России и управление транспортными средствами. Кроме того, он был предупреждён, что в ближайшем времени может последовать следующее наказание – обязательные работы и даже административный арест. Испугавшись, курянин выплатил сразу всю сумму долга – 238 тысяч рублей – и ещё почти 17 тысяч рублей (за исполнительский сбор). Об этом сообщили в областном УФССП.

 

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