В Курске злостный алиментщик задолжал дочери более двухсот тысяч рублей

В результате накопился долг 238 тысяч рублей. И неизвестно, дошла бы эта сумма до несовершеннолетнего адресата, если бы мужчине не ограничили права на выезд за пределы России и управление транспортными средствами. Кроме того, он был предупреждён, что в ближайшем времени может последовать следующее наказание – обязательные работы и даже административный арест. Испугавшись, курянин выплатил сразу всю сумму долга – 238 тысяч рублей – и ещё почти 17 тысяч рублей (за исполнительский сбор). Об этом сообщили в областном УФССП.



