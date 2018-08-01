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Пожилого курянина обокрали с помощью мобильного банка

Сегодня, 09:13
Пожилого курянина обокрали с помощью мобильного банка
Пожилой курянин стал жертвой мошенника, снявшего с его банковской карты 35 тысяч рублей. Мужчина разместил на интернет-сайте частное объявление о сдаче своей квартиры в аренду. Вскоре объявился потенциальный квартиросъемщик. Он предложил внести предоплату за жилплощадь на банковскую карту хозяина. Для этого он уговорил пенсионера провести ряд манипуляций, в ходе которых потерпевший прикрепил телефонный номер незнакомца к своей банковской карте. После этого мнимый съемщик жилья перечислил сбережения пенсионера в сумме 35 000 рублей на счет своей банковской карты. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции пытаются установить личность подозреваемого в этом преступлении.

 

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