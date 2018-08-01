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Полицейские вернули курянину угнанный ВАЗ

Сегодня, 11:59
Полицейские вернули курянину угнанный ВАЗ

Курские полицейские по горячим следам нашли угнанный ВАЗ. Автомобиль был припаркован во дворе одного из домов Северо-Западного микрорайона. Выйдя утром на улицу, владелец ВАЗа обнаружил его пропажу и обратился в полицию. Отмечается, машина не охранялась сигнализацией. Правоохранители смогли узнать, по какому маршруту передвигался похититель, а также свидетелей, видевших угонщика внутри движущегося автомобиля. Камеры видеонаблюдения, установленные на пути следования ВАЗа, засняли преступника, с помощью чего в итоге удалось сделать ориентировки и разослать по области и даже в соседние регионы. Той же ночью угонщика нашли в микрорайоне КЗТЗ. ВАЗ изъят и возвращён владельцу. Теперь мужчине, посягнувшему на чужое, грозит до 5 лет лишения свободы.

 

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