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В Курской области пройдут 23-и Карповские чтения

Сегодня, 12:03
В Курской области пройдут 23-и Карповские чтения
Завтра, 3 августа, в Хомутовском районе Курской области пройдут 23-и Карповские чтения. Программу откроет традиционная лития на могиле писателя-земляка Пимена Карпова в селе Турка. В плане основных мероприятий — торжественная часть, выступления гостей, литераторов, ученых из Курска, Брянска и других городов, представителей местной власти и участников художественной самодеятельности. В рамках праздника – чествование победителей литературного конкурса имени Пимена Карпова по трем номинациям. Также, будет организована продажа книг курских авторов с автографами под девизом «Цену называет покупатель». Карповские чтения пройдут в Центральной библиотеке Хомутовского района и начнутся в 12 часов.

 

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