Специалисты МРСК Центра в первом полугодии пресекли более 3,5 тысяч случаев хищений электроэнергии общим объемом свыше 100 миллионов киловатт-часов

ПАО «МРСК Центра» продолжает системную работу по выявлению и пресечению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. По итогам масштабных рейдовых мероприятий, проведенных в первом полугодии персоналом районов электрических сетей и управлений учета электроэнергии филиалов компании, в том числе совместно со специалистами блока безопасности, в зоне ответственности МРСК Центра (11 субъектов Центрального федерального округа) было выявлено и пресечено 3618 фактов незаконного потребления электрической энергии общим объемом 100,15 миллионов кВт*ч. Большая часть этого объема, 79,51 миллионов кВт*ч, приходится на юридических лиц. Энергетики принимают меры для возмещения ущерба. В отношении нарушителей, не сделавших это добровольно, выносятся судебные решения о взыскании. По остальным фактам продолжается претензионно-исковая работа.

Кроме того, заявительские материалы по фактам несанкционированного потребления электроэнергии направлялись в правоохранительные органы. По результатам их рассмотрения возбуждались уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»).

Среди выявленных специалистами МРСК Центра с начала года случаев энерговоровства встречались довольно крупные. Так, сотрудники тамбовского филиала компании пресекли факт безучетного потребления электроэнергии со стороны одного из предприятий в Мичуринском районе. В ходе плановой проверки энергетики обнаружили повреждение пломбы в энергоустановке, работающей на его территории. Ущерб, нанесенный энергокомпании, составил более 2,2 млн рублей. По данному факту направлено заявление в правоохранительные органы.

Сотрудники филиала «Тверьэнерго» в начале лета в ходе плановой проверки выявили крупный факт бездоговорного энергопотребления со стороны управляющей компании Калининского района, незаконно подключившей к электросетям канализационные насосные станции, водонапорную башню и насосную станцию. Общий объем неучтенного электропотребления составил 1, 127 млн кВт*ч, сумма ущерба – свыше 9 миллионов рублей. Составлен акт о бездоговорном потреблении и направлено заявление о правонарушении в правоохранительные органы.

Сотрудники филиала «Тверьэнерго» в начале лета в ходе плановой проверки выявили крупный факт бездоговорного энергопотребления со стороны управляющей компании Калининского района, незаконно подключившей к электросетям канализационные насосные станции, водонапорную башню и насосную станцию. Общий объем неучтенного электропотребления составил 1, 127 млн кВт*ч, сумма ущерба – свыше 9 миллионов рублей. Составлен акт о бездоговорном потреблении и направлено заявление о правонарушении в правоохранительные органы.

Достаточно значительные по объемам факты хищений выявлялись и со стороны частных лиц. Один из таких случаев был зафиксирован энергетиками МРСК Центра в начале июля в Ярославле. Проводя контрольную проверку технического состояния объектов электросетевого хозяйства, специалисты Ярэнерго выявили факт бездоговорного потребления электроэнергии жителями одного из частных домов общим объемом390 тысяч кВт∙ч. Общая стоимость украденного у энергокомпании электричества составила почти 1,34 млн рублей, в правоохранительные органы направлено соответствующее заявление.

Следует отметить, что незаконная «предприимчивость» недобросовестных потребителей наказывается строго: они не только компенсируют ущерб электросетевой компании, но и привлекаются к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. В случае невозмещения ущерба в установленный срок материалы по выявленным фактам хищений направляются энергетиками в суд.



