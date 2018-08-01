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В медцентре курянка похитила содержимое кошелька

Вчера, 18:25
В медцентре курянка похитила содержимое кошелька
Инцидент произошёл в одном из медицинских центров Курска, расположенном по улице Карла Либкнехта. Потерпевшая, одна из пациенток центра, забыла свой кошёлек в коридоре. Через несколько минут она вернулась, чтобы забрать вещи. Однако, в нём не оказалось денег. Тогда женщина обратилась в полицию. Как сообщили в пресс-службе ведомства, оперативники отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных внутри и снаружи здания и установили личность подозреваемой. Ей оказалась другая пациентка центра. На записи видно как та, обратила внимание на оставленный без присмотра кошелёк, положила на него свою сумку, возможно, взяла содержимое кошелька и быстро покинула центр. Всех, кто узнал эту женщину, стражи порядка просят обращаться в полицию по телефону 102.

 

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