В медцентре курянка похитила содержимое кошелька

Инцидент произошёл в одном из медицинских центров Курска, расположенном по улице Карла Либкнехта. Потерпевшая, одна из пациенток центра, забыла свой кошёлек в коридоре. Через несколько минут она вернулась, чтобы забрать вещи. Однако, в нём не оказалось денег. Тогда женщина обратилась в полицию. Как сообщили в пресс-службе ведомства, оперативники отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных внутри и снаружи здания и установили личность подозреваемой. Ей оказалась другая пациентка центра. На записи видно как та, обратила внимание на оставленный без присмотра кошелёк, положила на него свою сумку, возможно, взяла содержимое кошелька и быстро покинула центр. Всех, кто узнал эту женщину, стражи порядка просят обращаться в полицию по телефону 102.