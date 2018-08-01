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На Курской АЭС включили в сеть энергоблок №2

Вчера, 18:26
На Курской АЭС включили в сеть энергоблок №2
На Курской АЭС включили в сеть энергоблок №2, на котором завершился плановый ремонт, сообщает пресс-служба АЭС. «Ремонт проведен в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании. На энергоблоке выполнен регламентный объем ремонтных работ, а также восстановлены ресурсные характеристики графитовой кладки реактора»,— уточнили в пресс-службе. Включение энергоблока №2 произведено в соответствии с требованиями техрегламента и инструкций по эксплуатации. В настоящее время на Курской АЭС работают энергоблоки №1, №2 и №3, энергоблок № 4 — в плановом текущем ремонте. Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения не превышает естественных фоновых значений.

 

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