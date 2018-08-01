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4 августа в Курске ограничат движение

Вчера, 18:27
4 августа в Курске ограничат движение
Областной центр активно готовится к празднованию 75-летия Курской битвы. На днях куряне видели в небе истребители, а сегодня на Проспекте Победы местные жители успели сфотографировать бронетранспортеры. В связи с подготовкой к мероприятию в субботу, 4 августа, с 4 до 7 утра в районе мемориального комплекса «Курская дуга» будет запрещено движение автотранспорта. В это время движение будет осуществляться со стороны поселка Северный в центр города через ул. Фестивальная и Светлая с выездом на ул. К. Маркса. Чтобы минимизировать неудобства для горожан, репетиция назначена на время наименьшей транспортной загруженности. Сам парад состоится 23 августа.

 

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