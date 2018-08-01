поиск по сайту
 

Одна из улиц Курска будет перекрыта в течение месяца

Вчера, 18:27
Одна из улиц Курска будет перекрыта в течение месяца
В Курске ожидаются работы по ремонту двух километров тепловой сети по улице Красной Армии. Изначально ремонт должен был начаться в июне, но по техническим причинам был перенесен. Предполагается, что работы завершатся к конце сентября. Цена планируемых работ почти достигает тридцати миллионов рублей. На продолжительный срок ремонта движение автомобилей и другого транспорта на участке от Бочарова до Белинского будет невозможно.  Также живущие на Овечкина, 21а, и улица Пионеров, 53 останутся без горячего водоснабжения. Подрядная организация сообщает, что в ремонте будут использоваться качественные инновационные материалы, что существенно продлит срок эксплуатации сети, сообщает 46-ТВ.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама