Одна из улиц Курска будет перекрыта в течение месяца

В Курске ожидаются работы по ремонту двух километров тепловой сети по улице Красной Армии. Изначально ремонт должен был начаться в июне, но по техническим причинам был перенесен. Предполагается, что работы завершатся к конце сентября. Цена планируемых работ почти достигает тридцати миллионов рублей. На продолжительный срок ремонта движение автомобилей и другого транспорта на участке от Бочарова до Белинского будет невозможно. Также живущие на Овечкина, 21а, и улица Пионеров, 53 останутся без горячего водоснабжения. Подрядная организация сообщает, что в ремонте будут использоваться качественные инновационные материалы, что существенно продлит срок эксплуатации сети, сообщает 46-ТВ.



