Курянин пытался снять жилье обманным путем

В Курске продолжают фиксировать случаи мошенничества, связанные с жильем. Сегодня стражи порядка рассказывают о беде, приключившейся с жителем Обоянского района, который хотел снять недорогую жилплощадь. - Мужчина, приехавший в Курск на заработки, в ходе распития спиртных напитков на улице познакомился с неким горожанином и попросил его помочь в поиске квартиры или комнаты, - поясняют в пресс-службе УМВД по Курской области. - Новоявленный приятель предложил гостю областного центра снять комнату в общежитии и даже взял задаток.

Однако по пути к дому гражданин сбежал. Его личность и местонахождение сотрудникам полиции удалось установить. Возбуждено уголовное дело. Однако деньги мужчина уже успел потратить.



