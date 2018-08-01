16 курян отравились грибами

После обильных дождей в лесах Курской области стали активно расти грибы. И любителей «тихой охоты» стало больше. К сожалению, некоторые из них уже получили отравления. Сейчас в в больницах находятся 6 человек, в том числе двое детей, - рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора. Всего в этом сезоне в регионе зафиксировано 9 случаев пищевых отравлений грибами. Пострадали 16 человек, среди них двое детей до 3-х лет. Все пострадавшие собирали и ели только знакомые грибы: маслята, рядовки, подосиновики, подберёзовики и другие, собранные в лесах. Тяжёлых отравлений, к счастью, не зафиксировано. Все госпитализированные находятся в состоянии лёгкой и средней степени тяжести. Специалисты считают, что причиной отравлений могли послужить неграмотность населения в вопросах сбора грибов и несоблюдение технологии приготовления грибных блюд.