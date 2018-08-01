В курском дворе по программе «Комфортная среда» установили опасные скамейки
Сегодня, 08:01
В Курской области продолжается реализация проекта «Комфортная среда». В рамках программы в одном из дворов посёлка имени маршала Жукова неделю назад установили новые скамьи. А 31 июля там произошло первое ЧП. 7-летний мальчик получил серьёзную травму, ударившись о выступающий металлический элемент скамьи. Обходя скамейку, он наклонился, чтобы увернуться от ветки дерева, и ударился головой об острый кованый элемент, украшающий спинку конструкции. Металл рассёк кожу. В больнице мальчику наложили швы и сделали томограмму. «К счастью, обошлось без серьезных повреждений. Хотя врачи не исключили сотрясение», — рассказала мама ребёнка. Она уверена, что новые скамейки, установленные сразу в нескольких дворах поселка, нарушают действующие стандарты, и могут быть опасны даже для взрослых, не говоря уже о детях. «Можно просто провести рукой по этому металлическому завитку и порезаться, — говорит курянка. Кстати, до этого во дворах стояли другие скамейки. Путь не такие новые, но вполне привлекательные, а главное — без выступающих металлических частей. С просьбой разобраться в ситуации женщина обратилась в прокуратуру, следственный комитет и другие ведомства. Она также намерена подать в суд на организацию, изготовившую небезопасные скамейки. Кстати, произведены они в Курской области.