В Курске стартуют Всероссийские сельские спортивные игры
Сегодня, 08:36
Сегодня в 7 вечера в Курске на стадионе «Трудовые резервы» торжественно откроются XII Всероссийские летние сельские спортивные игры. В этом году они посвящены 75-й годовщине Курской битвы. В программе большого спортивного праздника армрестлинг, тяжёлая и лёгкая атлетика, волейбол, баскетбол, гиревой спорт, настольный теннис, перетягивание каната, а также соревнования косарей, дояров, механизаторов, спортивных семей и много других видов спорта. Соревнования будут проходить до 6 августа на площади перед СКК, в Юго-Западном госуниверситете, в медуниверситете, в ФОК «Спартак» на ул. Советская, 3-а, в ФОК «Олимп» на ул. Заводская и в местечке Свобода Золотухинского района. Вход для болельщиков свободный. Торжественная церемония закрытия сельских игр состоится 6 августа в 18.00 в спортивно-концертном комплексе.
Программа игр
Армрестлинг — площадь перед СКК, ул. Энгельса, 140-б
3 августа. 11.00-17.00. Поединки во всех весовых категориях, левая рука.
4 августа. 9.00-15.00. Поединки во всех весовых категориях, правая рука.
Тяжелая атлетика — Курская государственная сельхозакадемия — ул. Карла Маркса, 70
3-5 августа. 10.00-17.00. Соревнования в различных весовых категориях.
Волейбол — Юго-Западный госуниверситет — ул. 50 лет Октября, 94, Курский государственный медуниверситет — ул. Карла Маркса, 3
3 августа. 8.00-17.00, 4 августа. 9.00-21.00. Предварительные игры в подгруппах.
5 августа. 9.00-21.00. Полуфинальные и стыковые игры.
6 августа. 9.00-12.00. Финальные игры.
Волейбол (агрохолдинги и предприятия перерабатывающей промышленности) — ФОК
«Спартак» — ул. Советская, 3-а
3-4 августа. 9.00-12.00. Предварительные игры.
5 августа. 9.00-11.00. Финальные игры.
Гиревой спорт — Курский государственный университет — ул. Радищева, 29
3 августа. 11.00-17.00. Женские соревнования.
4-5 августа. 11.00-19.00. Мужские соревнования.
Городошный спорт — СКК (автостоянка), ул. Энгельса, 140-б
3 августа. 9.00-17.00, 4 августа. 9.00-19.00. Предварительные игры
5 августа. 10.00-19.00. Полуфинальные и стыковые игры.
6 августа. 9.00-12.00. Финальные игры
Легкая атлетика — стадион «Трудовые резервы» — ул. Ленина, 56-58
3 августа. 9.00-11.00. Бег на дистанции 1500 м.
4 августа. 9.00-12.00. Бег на дистанции 3000 м (муж), 800 м (жен).
5 августа. 9.00-10.00. Эстафета 4х400 м.
Настольный теннис – СКК (малый зал) — ул. Энгельса, 140-б
4 августа. 9.00-19.00. Предварительные игры в подгруппах.
5 августа. 10.00-17.00. Полуфинальные и стыковые игры
6 августа. 9.00-12.00. Финальные игры
Мини-лапта — ФОК «Олимп» (футбольное поле) — ул. Заводская-Ольшанского
3 августа, 9.00-17.00, 4 августа, 10.00-18.00. Предварительные игры в подгруппах.
5 августа. 10.00-18.00. Полуфинальные и стыковые игры.
6 августа. 9.00-12.00. Финальные игры.
Перетягивание каната — стадион «Трудовые резервы» — ул. Ленина, 56-58
6 августа. 9.00-15.00. Поединки в весовых категориях до и свыше 720 кг.
Силовое троеборье – СКК, ул. Энгельса, 140-б
3 августа. 10.00-16.00. Бросок гири 16 кг в длину.