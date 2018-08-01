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В двух авариях в Курской области пострадали шесть человек

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В двух авариях в Курской области пострадали шесть человек
Накануне в Курской области произошли две аварии, в которых пострадали в общей сложности шесть человек. Как сообщили в региональном ГИБДД, в селе Ольховка Хомутовского района 2 августа примерно в 18.30 водитель мотоцикла «ИЖ Юпитер-4» не справился с управлением и опрокинулся. В результате ДТП 30-летний водитель и его 39-летний пассажир получили травмы и попали в больницу. Около пяти часов вечера уже в Беловском районе возле слободы Белая 18-летний парень на автомобиле «Нива» столкнулся с автомобилем УАЗ-4693, за рулём которого находился 29-летней водитель. Юный автомобилист двигался по второстепенной дороге «Лошаковка — хутор Пенский — хутор Подол» со стороны хутор Пенский в направлении деревни Лошаковка. На 3-м километре трассы он не поделил дорогу с УАЗом. В этой аварии пострадали четверо: водитель УАЗа и три 18-летние пассажирки «Нивы». Все они госпитализированы. 

 

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