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Прокуратура проследит за утилизацией мусора в Курске

Сегодня, 10:47
Прокуратура проследит за утилизацией мусора в Курске
Курская прокуратура приступила решила проверить, как в Курске исполняют законодательство в сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами. Уже проведено несколько прокурорских рейдов, результатами которых только в Октябрьском районе стали 11 прокурорских постановлений главам муниципальных образований и прокурорский контроль. Выяснилось, что администрации сельсоветов там определяют места размещения отходов и места для контейнерных площадок без законных правовых актов. Для этих специфических территорий не произведены межевание и постановка на кадастровый учёт. Не урегулирована также работа по выявлению несанкционированных свалок.

 

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