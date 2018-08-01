Прокуратура проследит за утилизацией мусора в Курске
Сегодня, 10:47
Курская прокуратура приступила решила проверить, как в Курске исполняют законодательство в сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами. Уже проведено несколько прокурорских рейдов, результатами которых только в Октябрьском районе стали 11 прокурорских постановлений главам муниципальных образований и прокурорский контроль. Выяснилось, что администрации сельсоветов там определяют места размещения отходов и места для контейнерных площадок без законных правовых актов. Для этих специфических территорий не произведены межевание и постановка на кадастровый учёт. Не урегулирована также работа по выявлению несанкционированных свалок.