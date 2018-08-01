МРСК Центра предупреждает об опасности применения гаджетов вблизи энергообъектов

ПАО «МРСК Центра» продолжают системную работу по снижению рисков травматизма сторонних лиц на электросетевых объектах.

Практика показывает, что нередко причинами травматизма сторонних лиц являются, приближение к электроустановкам на недопустимое расстояние, использование мобильных телефонов, моноподов (селфи-палкок), дистанционно управляемых летательных аппаратов и других гаджетов. Для предотвращения подобных случаев в регионах своей операционной ответственности (11 субъектов ЦФО), МРСК Центра реализует программу снижения рисков травматизма сторонних лиц, включающую в себя комплекс организационных, технических и информационно-разъяснительных мероприятий.

Принимаемые меры позволяют минимизировать количество несчастных случаев с участием сторонних лиц на объектах электросетевой инфраструктуры. Однако, в связи с тем, что не все граждане с достаточной ответственностью относятся к необходимости строгого следования правилам электробезопасности, полностью исключить их пока не удается. Зачастую их нарушают подростки и молодые люди.

В связи с этим, МРСК Центра напоминает о правилах поведения вблизи элетросетевых объектов.

Энергетики не рекомендуют приближаться к опорам ЛЭП ближе, чем на 50 метров, и обращают внимание граждан, что высоковольтное напряжение способно поразить человека на расстоянии нескольких метров без непосредственного контакта. Попытки удивить друзей и подписчиков в соцсетях снимками в необычной обстановке и с большой высоты становятся причиной несчастных случаев, в том числе и со смертельным исходом. Каждый год из-за селфи в опасных местах травмируются и гибнут десятки людей.

Необходимо помнить: при использовании монопода (селфи-палки) с мобильным телефоном под линией электропередачи возрастает риск получения электротравмы от воздействия электрического поля. Ток может «пробить» воздушный промежуток длиной от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров. Кроме того, использование приспособления для селфи в грозу повышает вероятность попадания в него молнии.

Важно знать: в охранных зонах ЛЭП нельзя запускать любые летательные аппараты, в том числе квадрокоптеры. Полеты дронов рядом с ЛЭП имеют свои последствия: при приземлении аппараты с карбоновым корпусом становятся источником опасности и могут ударить током от наведенного напряжения.

Следует помнить и другие правила электробезопасного поведения, которые смогут сохранить ваши здоровье и жизнь:

∙ видишь на земле оборванный провод – отойди на 8 метров и предупреди окружающих;

∙ не играй рядом с линией электропередачи, не разводи костры, не устраивай пикников;

∙ проникновение в трансформаторную будку незаконно и грозит смертью или серьезным увечьем;

∙ наброс предметов на провода запрещен! Это может стать причиной поражения током и грозит смертью или серьезным увечьем.

МРСК Центра просит родителей и педагогов объединить усилия в борьбе с электротравматизмом среди детей и подростков и чаще напоминать им об опасности электричества и правилах поведения вблизи энергообъектов.

Энергетики призывают граждан не оставаться равнодушными. Обо всех замеченных повреждениях оборудования электросетевого комплекса необходимо сообщать в диспетчерские службы районов электрических сетей или по круглосуточному телефону 8 800-50-50-115 или короткому номеру 13-50 (для стационарных телефонов), а также по телефону +7 915 -38-000-38 в Viber. Оперативные меры помогут предотвратить трагедию и позволят обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей.



