Куряне лишились сейфа из-за забывчивости

Забывчивость стоила курянам сейфа, который воры вынесли через открытое окно балкона. Теперь полицейские пытаются найти предприимчивых преступников. Как сообщает УМВД по Курску, за сутки в области зарегистрировано 175 сообщений о преступлениях и происшествиях, 64 из 72 преступлений раскрыты по горячим следам. В остатке нераскрытых - кражи и мошенничества. Один из случаев - это кража сейфа из квартиры многоэтажки в Курске. Хозяева квартиры на первом этаже забыли ключи, вернулись домой и решили войти в квартиру через окно балкона, которое утром оставили открытым. Однако увидели, что их забывчивость привела к куда более серьезным последствиям: у балкона лежала лестница, по которой воры вошли в квартиру и вынесли сейф. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские отмечают, иногда преступления происходят по вине и самих потерпевших. К примеру, несколько лет назад в Курске была задержана преступная группа, промышлявшая кражей сумок и барсеток из коридоров квартир, хозяева которых просто не закрывали двери на ночь.