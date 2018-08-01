ЖД район Курска останется без горячей воды

Специалисты курского филиала «Квадры» готовятся к повторным гидравлическим испытаниям теплосетей в зоне обслуживания котельной 113-го квартала в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Теплоэнергетики проверят качество ремонтов, которые проводились в мае, и в случае необходимости заменят ветхие участки теплосетей. На время испытаний с 6 по 12 августа без горячей воды останутся жители улиц Маяковского, Островского, Дубровинского, Октябрьской, Театральной, Интернациональной, Бутко, Западного парка и 2-й Новоселовки.