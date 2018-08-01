Курянин на 8 лет отправится в колонию за убийство матери

В Курской области разобрались в обстоятельствах жестокого убийства, наказав виновника. Приговор вынесен жителю Обояни 52 лет, нанесшего собственной престарелой матери множественные травмы, в результате которых она скончалась на больничной койке. СУ СК РФ по Курской области делится материалами дела. По их данным, мужчина жил вместе с мамой, часто выпивал, что становилось причиной ссор. Во время одной из них, обвиняемый избил мать палкой до очень тяжелого состояния, из которого она так и не выкарабкалась – умерла в больнице. 8 лет у мужчины теперь будет на раздумья о собственном поступке, их он проведет в колонии строгого режима содержания, сообщает 46-ТВ.