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Курянин на 8 лет отправится в колонию за убийство матери

Сегодня, 19:12
Курянин на 8 лет отправится в колонию за убийство матери
В Курской области разобрались в обстоятельствах жестокого убийства, наказав виновника. Приговор вынесен жителю Обояни 52 лет, нанесшего собственной престарелой матери множественные травмы, в результате которых она скончалась на больничной койке. СУ СК РФ по Курской области делится материалами дела. По их данным, мужчина жил вместе с мамой, часто выпивал, что становилось причиной ссор. Во время одной из них, обвиняемый избил мать палкой до очень тяжелого состояния, из которого она так и не выкарабкалась – умерла в больнице. 8 лет у мужчины теперь будет на раздумья о собственном поступке, их он проведет в колонии строгого режима содержания, сообщает 46-ТВ.

 

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