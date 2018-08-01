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В день железнодорожника в Курске открыли фонтан

Сегодня, 19:16
В день железнодорожника в Курске открыли фонтан
Курские железнодорожники отметили свой профессиональный праздник и 150-летие со дня образования Курского ЖД узла. В честь этого состоялось торжественное открытие доски почета с фотографиями работников данной сферы и фонтан. Праздничные мероприятия продолжились в ДК железнодорожника. Виновников торжества поздравили заместитель главы региона Александр Зубарев, заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Юрий Кобзарь и руководитель Орловско-Курского регионального обособленного подразделения Василий Бородин. Администрация Курской области ведет тесное сотрудничество с Московской железной дорогой, работая над обеспечением безопасности ЖД переездов и увеличением объема перевозок. В Курской области услуги железнодорожников востребованы такими гигантами, как МГОК, КуАЭС, а также предприятиями промышленного, строительного и агропромышленного комплексов.

 

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