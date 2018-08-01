поиск по сайту
 

Короткометражка курянина стала призёром Нью-Йоркского кинофестиваля

Сегодня, 12:30
Короткометражка курянина стала призёром Нью-Йоркского кинофестиваля
Короткометражный фильм молодого курского кинорежиссёра Кирилла Припачкина завоевал третье место на кинофестивале в Нью-Йорке.  Картина "Игра" продолжительностью всего 4 минуты и 9 секунд рассказывает о дружбе народов. Главные роли в ней исполнили участники  курской интернациональной студенческой команды КВН. Действие происходит в пустом зале. За шахматной партией встречаются представители разных рас. По словам режиссёра, своим фильмом он хотел показать, что война никому не нужна. Это уже не первая награда курянина. Сначала ленту отметили на кинофестивале в Индии, затем на Craft Film Festival и Krakow Film Festival. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама