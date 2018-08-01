Короткометражка курянина стала призёром Нью-Йоркского кинофестиваля
Сегодня, 12:30
Короткометражный фильм молодого курского кинорежиссёра Кирилла Припачкина завоевал третье место на кинофестивале в Нью-Йорке. Картина "Игра" продолжительностью всего 4 минуты и 9 секунд рассказывает о дружбе народов. Главные роли в ней исполнили участники курской интернациональной студенческой команды КВН. Действие происходит в пустом зале. За шахматной партией встречаются представители разных рас. По словам режиссёра, своим фильмом он хотел показать, что война никому не нужна. Это уже не первая награда курянина. Сначала ленту отметили на кинофестивале в Индии, затем на Craft Film Festival и Krakow Film Festival.