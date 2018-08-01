Курян приглашают на «Летние чтения»

8 августа в Курске пройдет прекрасное и познавательное мероприятие «Летний парк чтения». Старт литературного праздника состоится в 11.00 на проспекте Энтузиастов (площадка «У Гулливера»). Малышей и родителей приглашают на акцию веселых идей «Летнее настроение». Ребята смогут принять участие в увлекательных играх и викторинах, показать свои знания сказок и поэзии. За день до этого, 7 августа в Детском парке в полдень проведут интерактивную программу «Путешествие в мир природы», которая также будет связана с литературой. Юных жителей Курска научат экологическим правилам и стандартам, а также способам сохранения природы. Малыши смогут «Стать природе другом» и узнать больше о творчестве М. Пришвина, Г. Скребицкого, В. Бианки. Вечером 9 августа в 17.00 на площади К.К. Рокоссовского ко Дню физкультурника приурочат акцию «От книжных страниц – к спортивным вершинам». Гостям праздника расскажут об истории праздника, проведут конкурсы пословиц и поговорок о здоровом образе жизни и спорте.